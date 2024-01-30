BİM'de 2 Şubat'ta başlıyor! Mutfak malzemelerinden oyuncaklara bu Cuma indirimler başlıyor!
BİM marketlerde 2 Şubat 2024 itibariyle çok özel indirimler başlayacak. Ev ürünleri ve oyuncaklar, mutfak malzemeleri Cuma gününden itibaren BİM'de sunulacak. Peki hangi ürünler indirimde. BİM'in aktüel ürünlerinde bu hafta neler var?
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- Heifer Mega Robot Blender Seti 899,00 TL
- Fakir Dik Süpürge 999,00 TL
- Kumtel 5,5 L Fastfryer 1599,00 TL
- Kumtel Mini Fırın 35 L 1099 TL
Çocukları sevindirecek çok sayıda oyuncak indirimde olacak.
- Waffle Kurulama Makinesi 29,50 TL
- Kadın Eldiveni 53,50 TL