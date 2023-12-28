BİM'de 29 Aralık ve 2 Ocak İndirimleri Başlıyor! Hangi Ürünler İndirime Girecek? BİM Aktüel'e Hangi Ürünler Geldi?
BİM marketler uyguladıkları indirimlerle dar gelirli vatandaşların özellikle tercih ettiği marketlerden biridir. 29 aralık ve 2 Ocak için aktüel ürün indirimlerini açıklayan BİM'de hangi ürünler indirime girecek?
29 Aralık'tan itibaren çeşitli markalara ait TV'ler BİM'de...
Yine 29 Aralık'tan itibaren mutfağınızda kullanabileceğiniz sunum ürünleri indirimli şekilde BİM marketlerde...
29 Aralık'tan itibaren
- Mottolu Cam Kupa 26,50 TL
- Desenli meşrubat bardağı 23,50 TL
29 Aralık'tan itibaren çok sayıda oyuncakta çeşitli indirimler BİM'de.