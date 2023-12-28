BİM'de 29 Aralık ve 2 Ocak İndirimleri Başlıyor! Hangi Ürünler İndirime Girecek? BİM Aktüel'e Hangi Ürünler Geldi?

BİM marketler uyguladıkları indirimlerle dar gelirli vatandaşların özellikle tercih ettiği marketlerden biridir. 29 aralık ve 2 Ocak için aktüel ürün indirimlerini açıklayan BİM'de hangi ürünler indirime girecek?

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BİM'de 29 Aralık ve 2 Ocak İndirimleri Başlıyor! Hangi Ürünler İndirime Girecek? BİM Aktüel'e Hangi Ürünler Geldi? - Resim: 1

29 Aralık'tan itibaren çeşitli markalara ait TV'ler BİM'de...

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BİM'de 29 Aralık ve 2 Ocak İndirimleri Başlıyor! Hangi Ürünler İndirime Girecek? BİM Aktüel'e Hangi Ürünler Geldi? - Resim: 2

Yine 29 Aralık'tan itibaren mutfağınızda kullanabileceğiniz sunum ürünleri indirimli şekilde BİM marketlerde...

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BİM'de 29 Aralık ve 2 Ocak İndirimleri Başlıyor! Hangi Ürünler İndirime Girecek? BİM Aktüel'e Hangi Ürünler Geldi? - Resim: 3

29 Aralık'tan itibaren

- Mottolu Cam Kupa 26,50 TL

- Desenli meşrubat bardağı 23,50 TL 

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BİM'de 29 Aralık ve 2 Ocak İndirimleri Başlıyor! Hangi Ürünler İndirime Girecek? BİM Aktüel'e Hangi Ürünler Geldi? - Resim: 4

29 Aralık'tan itibaren çok sayıda oyuncakta çeşitli indirimler BİM'de. 

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