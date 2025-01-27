BİM'de 4 Şubat Salı 2025 Salı günü indirimli ne var, indirimli ürünler neler? BİM Aktüel 4 Şubat bülteni yayımlandı
BİM'de 4 Şubat Salı 2025 Salı günü ne var, indirimli ürünler neler? BİM Aktüel 4 Şubat bülteni yayımlandı. İşte indirimli gıda ürünleri...
Molfix Bebek Bezi 319 TL
Ivory Islak Havlu 3'lü 25 TL
Queen Desenli Peçete 16,50 TL
Bambu Çubuklu Oda Kokusu 109 TL
Mum 74,50 TL
Sedefli Göz Toka 119 TL
Törpü Seti 25 TL
Kağıt Yüz Bakım Maskesi 24,50 TL
Orkid Günlük Hijyenik Ped 79,50 TL
Orkid Ultra Gece 175 TL
Lip Balm 45 TL
Vanilya Aromalı Gofret 69 TL
Çilek Aromalı Marshmallowlu Çokomel 45 TL
Meyve Aromalı Şeker 59 TL
Karışık Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 65 TL
Nane Aromalı Sakız 29 TL
Çikolatalı Draje 34,50 TL
Sürpriz Yumurta 59 TL
Torku Kakaolu Fındık Kreması 175 TL
Kinder Pingui 58 TL
Milka Bisküvi Parçacıklı Çikolata 89 TL
Antep Fıstığı Ezmesi 299 TL
Kadayıflı Antep Fıstıklı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 189 TL
Karina Sütlü Fındıklı Almanya Çikolatası 39 TL
Karina Üzümlü Fındıklı Almanya Çikolatası 39,50 TL
Tadelle King 34,50 TL
Eti Popkek Limon Kremalı 34 TL
Eti Çifte Kavrulmuş Petibör 39 TL
Ülker Finger Bisküvi 69 TL
Çizi Haşhaşlı ve Baharatlı Kraker 32 TL
Ülker Muz Kremalı Bisküvi 47,50 TL
Kaanlar Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 239 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 259 TL
Aknaz Lor Peyniri 49,50 TL
Altınkılıç Çilekli Kefir 49,50 TL
Otat İçilebilir Yoğurt 19,75 TL
İçim Ayran 7 TL
Sek Dubai Çikolatalı Pastörize Süt 19,90 TL
Feast Tırtıklı Patates 79,50 TL
Piliç Kalçalı But 54,90 TL
Keskinoğlu Mexico Shots Tavuk Parçaları 85 TL
Superfresh Patates Kroket 45 TL
Sufle 64,50 TL
Superfresh Mantı 109 TL
Efsane Osmancık Pirinç 228,50 TL
Sultan Et Dana Kangal Sucuk 189 TL
Namet Soslu Dana Döner 115 TL