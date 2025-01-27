BİM'de 4 Şubat Salı 2025 Salı günü indirimli ne var, indirimli ürünler neler? BİM Aktüel 4 Şubat bülteni yayımlandı

BİM'de 4 Şubat Salı 2025 Salı günü ne var, indirimli ürünler neler? BİM Aktüel 4 Şubat bülteni yayımlandı. İşte indirimli gıda ürünleri...

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BİM'de 4 Şubat Salı 2025 Salı günü indirimli ne var, indirimli ürünler neler? BİM Aktüel 4 Şubat bülteni yayımlandı - Resim: 1

Molfix Bebek Bezi 319 TL

Ivory Islak Havlu 3'lü 25 TL

Queen Desenli Peçete 16,50 TL

Bambu Çubuklu Oda Kokusu 109 TL

Mum 74,50 TL

Sedefli Göz Toka 119 TL

Törpü Seti 25 TL

Kağıt Yüz Bakım Maskesi 24,50 TL

Orkid Günlük Hijyenik Ped 79,50 TL

Orkid Ultra Gece 175 TL

Lip Balm 45 TL

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BİM'de 4 Şubat Salı 2025 Salı günü indirimli ne var, indirimli ürünler neler? BİM Aktüel 4 Şubat bülteni yayımlandı - Resim: 2

Vanilya Aromalı Gofret 69 TL

Çilek Aromalı Marshmallowlu Çokomel 45 TL

Meyve Aromalı Şeker 59 TL

Karışık Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 65 TL

Nane Aromalı Sakız 29 TL

Çikolatalı Draje 34,50 TL

Sürpriz Yumurta 59 TL

Torku Kakaolu Fındık Kreması 175 TL

Kinder Pingui 58 TL

Milka Bisküvi Parçacıklı Çikolata 89 TL


Antep Fıstığı Ezmesi 299 TL

Kadayıflı Antep Fıstıklı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 189 TL

Karina Sütlü Fındıklı Almanya Çikolatası 39 TL

Karina Üzümlü Fındıklı Almanya Çikolatası 39,50 TL

Tadelle King 34,50 TL

Eti Popkek Limon Kremalı 34 TL

Eti Çifte Kavrulmuş Petibör 39 TL

Ülker Finger Bisküvi 69 TL

Çizi Haşhaşlı ve Baharatlı Kraker 32 TL

Ülker Muz Kremalı Bisküvi 47,50 TL

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BİM'de 4 Şubat Salı 2025 Salı günü indirimli ne var, indirimli ürünler neler? BİM Aktüel 4 Şubat bülteni yayımlandı - Resim: 3

Kaanlar Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 239 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 259 TL

Aknaz Lor Peyniri 49,50 TL

Altınkılıç Çilekli Kefir 49,50 TL

Otat İçilebilir Yoğurt 19,75 TL

İçim Ayran 7 TL

Sek Dubai Çikolatalı Pastörize Süt 19,90 TL

Feast Tırtıklı Patates 79,50 TL

Piliç Kalçalı But 54,90 TL

Keskinoğlu Mexico Shots Tavuk Parçaları 85 TL

Superfresh Patates Kroket 45 TL

Sufle 64,50 TL

Superfresh Mantı 109 TL

Efsane Osmancık Pirinç 228,50 TL

Sultan Et Dana Kangal Sucuk 189 TL

Namet Soslu Dana Döner 115 TL

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