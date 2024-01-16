BİM'de akıllı TV'ler ve mutfak gereçleri indirimde! Bugün başlıyor! 16 Ocak indirimleri ne zamana kadar devam edecek?
Çoğu markette olduğu gibi BİM'de de özel ürünler indirimlerle tüketicilere sunulmaktadır. Akıllı TV'ler ya da bluetooth hoparlörler gibi teknolojik aletlerin yanı sıra çocuk oyuncakları da indirime girecek. Peki 16 Ocak'ta başlayan aktüel indirimleri ne zamana kadar devam edecek?
16 Ocak'tan itibaren fındıklı atıştırmalık ve içecekler BİM marketlerde indirimli olacak.
16 Ocak'tan itibaren
- Seğmen reçel çeşitleri 26,50 TL
- 10'lu pakette Çiya tohumu 14,00 TL
- Torku pekmez çeşitleri 46,50 TL
19 Ocak'tan itibaren çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri oyuncaklar BİM marketlerde.
19 Ocak'tan itibaren farklı markalara ait yün çeşitleri ve bebek nevresimleri BİM'de.