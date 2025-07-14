BİM’de bebek bezi indirimi başladı! 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM, 15 Temmuz 2025 Salı günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta özellikle aylık bebek bezi paketlerinde yapılan büyük indirim dikkat çekiyor. İşte 15 Temmuz Salı gününe özel BİM aktüel ürünler listesi…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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BİM’de bebek bezi indirimi başladı! 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında - Resim: 1

BİM, 15 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla aylık bebek bezi paketlerinde büyük indirim kampanyasını başlattı. Bebekli ailelerin yakından takip ettiği bu indirim, farklı beden seçenekleriyle sunulan aylık paketlerde geçerli olacak.

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BİM’de bebek bezi indirimi başladı! 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında - Resim: 2

BİM’in 15 Temmuz Salı tarihli aktüel ürünler kataloğunda, sadece bebek ürünleri değil; temel gıda, kişisel bakım ve temizlik malzemelerinde de birçok kampanya dikkat çekiyor.

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BİM’de bebek bezi indirimi başladı! 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında - Resim: 3

İşte 15 Temmuz indirimli ürünler kataloğu…

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BİM’de bebek bezi indirimi başladı! 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında - Resim: 4
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BİM’de bebek bezi indirimi başladı! 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında - Resim: 5
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bim market indirimli ürünler