BİM’de bebek bezi indirimi başladı! 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında
BİM, 15 Temmuz 2025 Salı günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta özellikle aylık bebek bezi paketlerinde yapılan büyük indirim dikkat çekiyor. İşte 15 Temmuz Salı gününe özel BİM aktüel ürünler listesi…
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BİM, 15 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla aylık bebek bezi paketlerinde büyük indirim kampanyasını başlattı. Bebekli ailelerin yakından takip ettiği bu indirim, farklı beden seçenekleriyle sunulan aylık paketlerde geçerli olacak.
BİM’in 15 Temmuz Salı tarihli aktüel ürünler kataloğunda, sadece bebek ürünleri değil; temel gıda, kişisel bakım ve temizlik malzemelerinde de birçok kampanya dikkat çekiyor.
İşte 15 Temmuz indirimli ürünler kataloğu…
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