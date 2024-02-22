BİM'de haftanın indirimli ürünleri! Bu Cuma BİM'de neler var? İşte 23 şubat BİM aktüel kataloğu...

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BİM'de bu cuma neler var? BİM 23 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu

Ekonomi

BİM'de bu cuma neler var? BİM 23 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in 23 Şubat 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu cuma Teknoloji, Tekstil, Elektrikli Ev Aletleri, Lisanslı oyuncaklar, Züccaciye ve Mutfak, Çok amaçlı eşyalar ve kışlık giyim ürünleri grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Philips Süpürge 4.499 TL ve HP7N4W2AA Notebook 10.999 TL fiyatıyla öne çıkıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

22 Şubat 2024 Perşembe 10:09 - Güncelleme: 22 Şubat 2024 Perşembe 10:09

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BİM 23 Şubat 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Televizyondan bilgisayara, akıllı bileklikten notebook'a, valiz çeşitlerinden battaniyeye varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma; Yumak çeşitleri ve bebek malzemeleri ürünler yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 23 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 23 ŞUBAT 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'e bu cuma; Teknoloji Ürünleri, Elektrikli Ev Aletleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Tekstil ve giyim Ürünleri ile Oyuncaklar yer alıyor. İşte 23 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu...

Philips Süpürge 4.499 TL

Toshiba Dijital Mikrodalga 2.999 TL

Luxell XXL Fastfreyer 2.499 TL

Onvo Dijital Çelik Kettle 899 TL

Kiwi Buharlı Kırışık Giderici 999 TL

Kiwi Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü 499 TL

Kiwi Baharat Öğütücü 219 TL

Kiwi Standlı Blender 799 TL

Küçük Boy Abs Valiz 499 TL

Casilli Termal Tayt 99 TL

Çift Kişilik Battaniye 279 TL

Tek Kişilik Battaniye 239 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 429 TL

Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 349 TL

Kadın Fitilli Pantolon 69 TL

Erkek Kazak 129 TL

Orta Boy Abs Valiz 599 TL

Büyük Boy Abs Valiz 699 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 149 TL

Flanel Yastık Kılıfı 2'li 69 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL

Baskılı Minder 49,50 TL

Erkek Çocuk Sweatshirt 89 TL

Seyahat Çantası 159 TL

Ören Bayan Favori Tweed Yumak 3'lü 67,50 TL

Ören Bayan Favori / Tanja Yumak 3'lü 57,50 TL

Erinöz Gölgelikli Luka Salıncak 6.999 TL

Kiwi IP Kamera 599 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 235 TL

Katlanır Su Bidonu 49 TL

Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL

Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı 75 TL