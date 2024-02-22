BİM'de haftanın indirimli ürünleri! Bu Cuma BİM'de neler var? İşte 23 şubat BİM aktüel kataloğu...
BİM'in 23 Şubat 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu cuma Teknoloji, Tekstil, Elektrikli Ev Aletleri, Lisanslı oyuncaklar, Züccaciye ve Mutfak ürünlerigrubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki Bu Cuma BİM'de neler var? İşte 23 şubat BİM aktüel kataloğu...
Benante Makarna Tabağı 59 TL
LAV Vega Saklama Kabı 215 cc 18,50 TL
LAV Vega Saklama Kabı 1130 cc 59 TL
LAV Ayda Çay Bardağı 6'lı 75 TL
Çikolata Desenli Saklama Kabı 3'lü 47,50 TL
Kapaklı Kase Seti 3'lü 75 TL
Badya Seti 3'lü 44,50 TL
Naturalove Bambu Baharat Kaşığı 4'lü 27,50 TL
HP Victus FA0008NT Gaming Laptop 27.999 TL
HP7N4W2AA Notebook 10.999 TL
LG 55' 4K Smart Nanocell TV 20.999 TL
LG 55' UHD Smart TV 18.999 TL
Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL
Philips Süpürge 4.499 TL
Toshiba Dijital Mikrodalga 2.999 TL
Luxell XXL Fastfreyer 2.499 TL
Onvo Dijital Çelik Kettle 899 TL
Kiwi Buharlı Kırışık Giderici 999 TL
Kiwi Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü 499 TL
Kiwi Baharat Öğütücü 219 TL
Kiwi Standlı Blender 799 TL
Küçük Boy Abs Valiz 499 TL
Casilli Termal Tayt 99 TL
Çift Kişilik Battaniye 279 TL
Tek Kişilik Battaniye 239 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 429 TL
Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 349 TL
Kadın Fitilli Pantolon 69 TL
Erkek Kazak 129 TL
Orta Boy Abs Valiz 599 TL
Büyük Boy Abs Valiz 699 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 149 TL
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BİM'de bu cuma neler var? BİM 23 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu
Ekonomi
BİM'de bu cuma neler var? BİM 23 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu
BİM'in 23 Şubat 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu cuma Teknoloji, Tekstil, Elektrikli Ev Aletleri, Lisanslı oyuncaklar, Züccaciye ve Mutfak, Çok amaçlı eşyalar ve kışlık giyim ürünleri grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Philips Süpürge 4.499 TL ve HP7N4W2AA Notebook 10.999 TL fiyatıyla öne çıkıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
22 Şubat 2024 Perşembe 10:09 - Güncelleme: 22 Şubat 2024 Perşembe 10:09
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BİM 23 Şubat 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Televizyondan bilgisayara, akıllı bileklikten notebook'a, valiz çeşitlerinden battaniyeye varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma; Yumak çeşitleri ve bebek malzemeleri ürünler yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 23 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu
BİM 23 ŞUBAT 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM'e bu cuma; Teknoloji Ürünleri, Elektrikli Ev Aletleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Tekstil ve giyim Ürünleri ile Oyuncaklar yer alıyor. İşte 23 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu...
Philips Süpürge 4.499 TL
Toshiba Dijital Mikrodalga 2.999 TL
Luxell XXL Fastfreyer 2.499 TL
Onvo Dijital Çelik Kettle 899 TL
Kiwi Buharlı Kırışık Giderici 999 TL
Kiwi Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü 499 TL
Kiwi Baharat Öğütücü 219 TL
Kiwi Standlı Blender 799 TL
Küçük Boy Abs Valiz 499 TL
Casilli Termal Tayt 99 TL
Çift Kişilik Battaniye 279 TL
Tek Kişilik Battaniye 239 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 429 TL
Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 349 TL
Kadın Fitilli Pantolon 69 TL
Erkek Kazak 129 TL
Orta Boy Abs Valiz 599 TL
Büyük Boy Abs Valiz 699 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 149 TL
Flanel Yastık Kılıfı 2'li 69 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL
Baskılı Minder 49,50 TL
Erkek Çocuk Sweatshirt 89 TL
Seyahat Çantası 159 TL
Ören Bayan Favori Tweed Yumak 3'lü 67,50 TL
Ören Bayan Favori / Tanja Yumak 3'lü 57,50 TL
Erinöz Gölgelikli Luka Salıncak 6.999 TL
Kiwi IP Kamera 599 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi 235 TL
Katlanır Su Bidonu 49 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL
Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı 75 TL