BİM'de kaçırılmayacak fırsatlar!

BİM, 1 Temmuz Salı günü raflara gelecek aktüel ürünleriyle yine tüketicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle 9 kilogramlık Omo toz çamaşır deterjanında yapılan büyük indirim kampanyası, temizlik ürünlerinde tasarruf yapmak isteyenlerin ilgisini çekti. İşte indirimli ürünler kataloğu...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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BİM'de kaçırılmayacak fırsatlar! - Resim: 1

BİM, bu hafta temizlik ürünlerinde dikkat çeken bir kampanyaya imza atıyor.

1 Temmuz Salı günü itibarıyla satışa sunulacak 9 kilogramlık Omo toz çamaşır deterjanı, özel indirimli fiyatıyla raflarda yerini alacak. Geniş ailelerin ve toplu alım yapmak isteyenlerin sıkça tercih ettiği bu ürün, sınırlı stoklarla satışta olacak.

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BİM'de kaçırılmayacak fırsatlar! - Resim: 2

İşte 1 Temmuz Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan tüm detaylar...

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BİM'de kaçırılmayacak fırsatlar! - Resim: 4
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BİM'de kaçırılmayacak fırsatlar! - Resim: 5
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