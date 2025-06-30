BİM'de kaçırılmayacak fırsatlar!

BİM, bu hafta temizlik ürünlerinde dikkat çeken bir kampanyaya imza atıyor.

1 Temmuz Salı günü itibarıyla satışa sunulacak 9 kilogramlık Omo toz çamaşır deterjanı, özel indirimli fiyatıyla raflarda yerini alacak. Geniş ailelerin ve toplu alım yapmak isteyenlerin sıkça tercih ettiği bu ürün, sınırlı stoklarla satışta olacak.