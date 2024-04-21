Bim'de temizlik ürünleri ucuza satılıyor! 30 Nisan'a dek sürecek
Bim temizlik ürünleri indirimini başlattı. 30 Nisan'a dek sürecek bu indirimler ile Fairy Bulaşık Makinesi Tableti Platinum Plus 75'li, Persil Toz Deterjan 9 kg, Alo Ultra Beyaz Toz Deterjan 8 Kg ve birçok ürün indirime girdi. İşte Bim temizlik ürünleri indirimi...
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Bim'de temizlik ürünleri ucuza satılıyor. 30 Nisan'a kadar Fairy Bulaşık Makinesi Tableti Platinum Plus 75'li, Persil Toz Deterjan 9 kg, Alo Ultra, Beyaz Toz Deterjan 8 Kg, Omo Active Toz Deterjan 9 Kg, Ariel Toz Deterjan 7 Kg, Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 6x650 ml indirimli olarak satılacak. İşte fiyatları;
Fairy Bulaşık Makinesi Tableti Platinum Plus 75'li
Persil Toz Deterjan 9 kg
Alo Ultra Beyaz Toz Deterjan 8 Kg