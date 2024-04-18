BİM'de temizlik ve bakım ürünleri indirime girdi! 23 Nisan'da başlıyor...

23 Nisan 2024 BİM aktüel ürünlerinde temizlik ve bakım ürünleri indirimli fiyat ile satışa sunulacak. Hangi ürünler kaç liradan satılacak? İşte yanıtı...

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BİM'de temizlik ve bakım ürünleri indirime girdi! 23 Nisan'da başlıyor... - Resim: 1

BİM 23 Nisan 2024 aktüel ürünleri içerisinde temizlik ve bakım ürünleri bulunuyor. İşte o ürünler ve fiyatları;

Aquabor Toz Deterjan 6 kg

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BİM'de temizlik ve bakım ürünleri indirime girdi! 23 Nisan'da başlıyor... - Resim: 2

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 2x675 ml + Losyon 750 ml

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BİM'de temizlik ve bakım ürünleri indirime girdi! 23 Nisan'da başlıyor... - Resim: 3

Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 750 g

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BİM'de temizlik ve bakım ürünleri indirime girdi! 23 Nisan'da başlıyor... - Resim: 4

Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 250 ml

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