BİM'de temizlik ve bakım ürünleri indirime girdi! 23 Nisan'da başlıyor...
23 Nisan 2024 BİM aktüel ürünlerinde temizlik ve bakım ürünleri indirimli fiyat ile satışa sunulacak. Hangi ürünler kaç liradan satılacak? İşte yanıtı...
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BİM 23 Nisan 2024 aktüel ürünleri içerisinde temizlik ve bakım ürünleri bulunuyor. İşte o ürünler ve fiyatları;
Aquabor Toz Deterjan 6 kg
Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 2x675 ml + Losyon 750 ml
Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 750 g
Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 250 ml