BİM’den büyük sürpriz! 16 Temmuz aktüel ürünlerde yok yok

BİM 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü yine dopdolu! İşte 16 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi ve fiyatları…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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BİM’den büyük sürpriz! 16 Temmuz aktüel ürünlerde yok yok - Resim: 1
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BİM’den büyük sürpriz! 16 Temmuz aktüel ürünlerde yok yok - Resim: 2

BEYAZ EŞYA

Silver Çift Kapılı Buzdolabı (204 LT - Kumtel)
 12.249 TL

Çift Kapılı Mini Buzdolabı (Kumtel)
 6.990 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi (Kumtel)
10.490 TL

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BİM’den büyük sürpriz! 16 Temmuz aktüel ürünlerde yok yok - Resim: 3

TEKNOLOJİ & CİHAZLAR

Vens Portexa 11/2 kW Taşınabilir Elektrikli Araç Şarj Cihazı
 17.900 TL

Cam Temizleme Robotu (Polosmart PSH-22)
4.990 TL

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BİM’den büyük sürpriz! 16 Temmuz aktüel ürünlerde yok yok - Resim: 4

KÜÇÜK EV ALETLERİ

Arzum Okka Espresso Pro Tam Otomatik Espresso Makinesi
 12.900 TL

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BİM’den büyük sürpriz! 16 Temmuz aktüel ürünlerde yok yok - Resim: 5

BEBEK ÜRÜNÜ

Katlanır Bebek Banyo Seti (1 Termostatlı Kova, 1 Leğen, 1 Maşrapa)
1.290 TL

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BİM’den büyük sürpriz! 16 Temmuz aktüel ürünlerde yok yok - Resim: 6

KOLTUK / MOBİLYA ÜRÜNLERİ

Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk
(180x100 cm ölçü, yatak hali 180x120 cm)
 9.990 TL

Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk
(75x100 cm ölçü, yatak hali 75x200 cm)
 5.990 TL

Nitta İkili Yataklı Koltuk
(178x77x85 cm ölçü, yatak hali 110x178 cm)
 5.990 TL

Viper İkili Yataklı Koltuk
(140x77x80 cm ölçü, yatak hali 110x140 cm)
 3.990 TL

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