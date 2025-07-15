BİM’den büyük sürpriz! 16 Temmuz aktüel ürünlerde yok yok
BİM 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü yine dopdolu! İşte 16 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi ve fiyatları…
BEYAZ EŞYA
Silver Çift Kapılı Buzdolabı (204 LT - Kumtel)
12.249 TL
Çift Kapılı Mini Buzdolabı (Kumtel)
6.990 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi (Kumtel)
10.490 TL
TEKNOLOJİ & CİHAZLAR
Vens Portexa 11/2 kW Taşınabilir Elektrikli Araç Şarj Cihazı
17.900 TL
Cam Temizleme Robotu (Polosmart PSH-22)
4.990 TL
KÜÇÜK EV ALETLERİ
Arzum Okka Espresso Pro Tam Otomatik Espresso Makinesi
12.900 TL
BEBEK ÜRÜNÜ
Katlanır Bebek Banyo Seti (1 Termostatlı Kova, 1 Leğen, 1 Maşrapa)
1.290 TL
KOLTUK / MOBİLYA ÜRÜNLERİ
Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk
(180x100 cm ölçü, yatak hali 180x120 cm)
9.990 TL
Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk
(75x100 cm ölçü, yatak hali 75x200 cm)
5.990 TL
Nitta İkili Yataklı Koltuk
(178x77x85 cm ölçü, yatak hali 110x178 cm)
5.990 TL
Viper İkili Yataklı Koltuk
(140x77x80 cm ölçü, yatak hali 110x140 cm)
3.990 TL