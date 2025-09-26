Bu fırsat kaçmaz! İşte Tarım Kredi Çiftçi Marketi 26-28 Eylül kataloğu
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, eylül ayı fırsatlarını hız kesmeden sürdürüyor. 26-28 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesi açıklandı. Onlarca temel ihtiyaç ürünü, gıda ve temizlik malzemesi indirimli fiyatlarıyla raflarda tüketiciyi bekliyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, tüketici dostu kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Her ay düzenli olarak yayımlanan indirim kataloglarıyla alışverişi kolaylaştıran marketler, eylül ayında da vatandaşların bütçesine nefes aldırıyor.
26-28 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni katalogda temel gıda ürünlerinden atıştırmalıklara, temizlik ürünlerinden içeceklere kadar birçok kalemde indirimli fiyatlar yer alıyor.
3 5
4 5
5 5