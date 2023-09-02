Bu hafta BİM'de aktüel ürünler... Hangi ürünlerde indirim var
30 Ağustos ve 5 Eylül arasında BİM'de hangi ürünler indirimde? BİM Aktüel'de hangi ürünler indirimde? BİM'deki kırtasiye ürünleri kaç TL?
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HP Ryzen 5 Notebook 10 999 TL, 58 inç Google TV 13 999 Tl, 50 inç Google TV ise 9 999 TL. Via x30 cep telefonu 7 999 TL
Faber Castel ürünlerinde de indirim var. Okul Setleri 39,50 Tl, 4'lü pakette silgili kurşun kalem 37,50 TL. 4'lü 0,7 kalem ucu 49,00 TL. Pastel Boya 99,00, büyükboy suku boya 139,00 TL
Studi marka kırtasiye ürünlerinde de indirim var. 6'lı kırmızı kalem 16,50 TL, vertasil kalem seti 13,50 TL, 10'lu mercanlı kurşun kalem 22,50 TL ve 12'li silgili kurşun kalemler 29,50 TL.
Mantar pano 29,50 TL, küt uçlu makas 9,75 TL, yaldızlı ve simli bant seti ise 27,50 TL. Renkli ve 10'lu pakette el işi kağıdı 9,50 TL