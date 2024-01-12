Bugün Başlıyor! 12 Ocak'tan İtibaren Hepsi İndirimde! Uygun Fiyatlarla TV, Ocak, Dolaplar ve Daha Fazlası BİM'de...
BİM marketlerde 12 Ocak'tan itibaren geçerli olacak indirimler bugün başladı. Tüm ülkede BİM marketlerde çok ayıda ürün bugünden itibaren indirime girerek sunulacak. Peki 12 Ocak indirimlerinde hangi ürünler satılacak?
Son Güncelleme:
10-16 Ocak arasında
- çeşitli markaların 500 g tost peynirleri 109,00 TL
- Yarım yağlı 2500 g dost yoğurt 57,00 TL
- 3 L Vernel çamaşır yumuşatıcı 67,50 TL
- Çift katlı 16'lı Blume tuvalet kağıdı 63,00 TL
12 Ocak'tan itibaren BİM'de çeşitli aktüel ürünlerde indirim başlayacak.
- Polosmart Soundbar 499,00 TL
- Kumtel Set Üstü Ocak 1999,00 TL
- Arnica Köpüklü Tam Otomatik Kahve Makinesi 949,00 TL
- Kumtel ısıtıcı çeşitleri 629,00 TL, 349,00 TL ve 259,00 TL
- Katlanır masa 399,00 TL
- Çok amaçlı dolap çeşitleri 1199 TL ve 999 TL