Bugün Başlıyor! BİM'de Aktüel Ürün İndirimleri 15 Aralık'tan İtibaren Geçerli! 15 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirime Girecek?
BİM Marketlerde teknolojiden oyuncaklara pek çok ürün indirimli bir şekilde tüketicilerle buluşacak. Peki 15 Aralık'tan itiabren hangi ürünler indirimli olarak BİM'e gelecek? İşte Aktüel Bim Ürünleri...
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BİM'de dar gelirli vatandaşların da alışveriş yapabileceği çok sayıda ürün indirimli bir şekilde marketlerde sunuluyor.
Kış aylarında kullanılabilecek ısıtıcılar 15 Aralık'tan itibaren BİM'de...
Çeşitli ev ve mutfak ürünleri bugünden itibaren BİM'de.
Ekose temalı pijamalar, yastık kılıfları ya da nevresim setleri bugün BİM'e geliyor.