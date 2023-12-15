Bugün Başlıyor! BİM'de Aktüel Ürün İndirimleri 15 Aralık'tan İtibaren Geçerli! 15 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirime Girecek?

BİM Marketlerde teknolojiden oyuncaklara pek çok ürün indirimli bir şekilde tüketicilerle buluşacak. Peki 15 Aralık'tan itiabren hangi ürünler indirimli olarak BİM'e gelecek? İşte Aktüel Bim Ürünleri...

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Bugün Başlıyor! BİM'de Aktüel Ürün İndirimleri 15 Aralık'tan İtibaren Geçerli! 15 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirime Girecek? - Resim: 1

BİM'de dar gelirli vatandaşların da alışveriş yapabileceği çok sayıda ürün indirimli bir şekilde marketlerde sunuluyor. 

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Bugün Başlıyor! BİM'de Aktüel Ürün İndirimleri 15 Aralık'tan İtibaren Geçerli! 15 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirime Girecek? - Resim: 2

Kış aylarında kullanılabilecek ısıtıcılar 15 Aralık'tan itibaren BİM'de...

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Bugün Başlıyor! BİM'de Aktüel Ürün İndirimleri 15 Aralık'tan İtibaren Geçerli! 15 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirime Girecek? - Resim: 3

Çeşitli ev ve mutfak ürünleri bugünden itibaren BİM'de. 

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Bugün Başlıyor! BİM'de Aktüel Ürün İndirimleri 15 Aralık'tan İtibaren Geçerli! 15 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirime Girecek? - Resim: 4

Ekose temalı pijamalar, yastık kılıfları ya da nevresim setleri bugün BİM'e geliyor. 

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