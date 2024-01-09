Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı! Hangi Ürünler İndirimde? İndirim Ne Zamana Kadar Devam Edecek?
Marketler müşterilerine ulaşmak için arka arkaya indirim yapabilmektedir. BİM'de yapılan indirimler 9 Ocak 2024'te yani bugün başlıyor. Peki hangi ürünler indirimde verilecek? İşte BİM'de bugün başlayacak olan indirimler.
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BİM gibi marketler müşterilerine sundukları indirimler nedeniyle özellikle tercih edilen marketlerdir.
3-9 Ocak arasında
- Dost 1,5 kg yoğurt 41,50 TL
- Efsane Yasemin Kokulu 1 kg pirinç 34,50 TL
- Simbat 200 g tuzlu yer fıstığı 29,50 TL
Aynı zamanda 9 Ocak itibariyle pek çok ürün de indirime giriyor.
9 Ocak'tan itibaren
- 3'lü 180 gram İçim Labne peynir 79,50 TL
- Teksüt marka Tam yağlı kaşar peynir 189,00 TL