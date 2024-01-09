Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı! Hangi Ürünler İndirimde? İndirim Ne Zamana Kadar Devam Edecek?

Marketler müşterilerine ulaşmak için arka arkaya indirim yapabilmektedir. BİM'de yapılan indirimler 9 Ocak 2024'te yani bugün başlıyor. Peki hangi ürünler indirimde verilecek? İşte BİM'de bugün başlayacak olan indirimler.

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Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı! Hangi Ürünler İndirimde? İndirim Ne Zamana Kadar Devam Edecek? - Resim: 1

BİM gibi marketler müşterilerine sundukları indirimler nedeniyle özellikle tercih edilen marketlerdir. 

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Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı! Hangi Ürünler İndirimde? İndirim Ne Zamana Kadar Devam Edecek? - Resim: 2

3-9 Ocak arasında 

- Dost 1,5 kg yoğurt 41,50 TL

- Efsane Yasemin Kokulu 1 kg pirinç 34,50 TL

- Simbat 200 g tuzlu yer fıstığı 29,50 TL

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Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı! Hangi Ürünler İndirimde? İndirim Ne Zamana Kadar Devam Edecek? - Resim: 3

Aynı zamanda 9 Ocak itibariyle pek çok ürün de indirime giriyor. 

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Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı! Hangi Ürünler İndirimde? İndirim Ne Zamana Kadar Devam Edecek? - Resim: 4

9 Ocak'tan itibaren 

- 3'lü 180 gram İçim Labne peynir 79,50 TL

- Teksüt marka Tam yağlı kaşar peynir 189,00 TL

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