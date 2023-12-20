Bugün Başlıyor! Şok Marketlerde Yıl Sonuna Kadar Devam Edecek! 20 Aralık Çarşamba İndirimleri Başlıyor!
Pek çok market indirimli kampanyalar yaparak tüketicilere daha geniş bir çerçeve sunmaktadır. Bu şekilde daha geniş çevrelere ulaşan marketlerden birisi de ŞOK. Şok marketlerde çarşambalara özel indirim başlıyor. İndirimler 20-31 Aralık tarihleri arasında devam edecek.
Şok marketlerde WİN kodunu okutanlara çok sayıda üründe ödül bulunuyor.
Çoğu üründe Win puanlar kazanmak mümkün.
TV'lerde peşin fiyatına altı taksit imkanıyla ŞOK marketlerde olacak.
Birçok mobilya ve dolap da 6 taksit ile sunulacak.