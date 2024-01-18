Bugün Migros'ta başlıyor! Ayçiçek yağı ve et ürünlerinde dev indirim! Ne zamana kadar devam edecek?
Migros marketlerde müşterilerine çekmek için çeşitli indirimler uygulanmaya devam ediliyor. 18 Aralık 2024'te başlayan indirimler ne zamana kadar devam edecek? Hangi ürünler indirime girdi?
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Son Güncelleme:
- Baget tavuk 86,90 TL
- Piliç fileto 139,90 TL
- Elma 24,90 TL
- Demet pırasa 14,90 TL
- Yerli kabuklu ceviz 109,90 TL
- Uno dilimli ekmek çeşitleri 46,50 TL
- Maret 10'lu sosis 139,00 TL
- Banvit tütsülenmiş piliç sosis 44,90 TL
- Klasik inek peyniri 269,00 TL
- Az tuzlu taze beyaz peynir 199,00 TL
- Meriç hellim peyniri 54,90 TL
- Özışık mihaliç peyniri 89,90 TL