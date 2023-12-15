Bugün Son! A-101'lerde Hangi Ürünlerin İndirimleri Bugün Bitiyor? 15 Aralık Cuma Günü A-101'de Son İndirimler...
A-101 gibi zincir marketler her gün yeni indirimlerle dar gelirli vatandaşların da ilgisini çekecek ürünleri satışa sunmaktadır. A-101'de başlayan indirimlerin 15 Aralık son günü.. Peki bugün hangi ürünler indirimli? İşte A-101'de 15 Aralık'ta indirimi sona erecek olan ürünler...
A-101'de her gün çok sayıda ürün indirimli olarak tüketicilere sunulmaktadır. İşte o indirimler...
- Birşah 3 kg tam yağlı yoğurt 81,00 TL
- Birşah tam yağlı 1 L süt 22,00 TL
10 TL üzeri alışverişlerde Nescafe Blend 80 g kahve 34,90 TL ve Maybelline Over Top Maskara ya da L'Oreal Paris Nemlendirici Krem 89,90 TL...
2 Aralık ve 3 Ocak tarihleri arasında dondurmalarda 1 alana 1 bedava olacak.