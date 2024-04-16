Carrefoursa Apple iPad ve televizyon indirimi
Carrefoursa Apple iPad ve televizyon indirimi bugün son buluyor. Axen AX43DIL13 43 inç Full HD Smart Tv, Toshiba 65UA3E63DT 65 inç Uydu Alıcılı Android Led tv, Axen AX32DAB04 32 inç Dahili Uydulu Led Tv ve Apple iPad indirime girdi.
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Axen AX43DIL13 43 inç Full HD Smart Tv
Toshiba 65UA3E63DT 65 inç Uydu Alıcılı Android Led tv
Axen AX32DAB04 32 inç Dahili Uydulu Led Tv
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