Carrefoursa Apple iPad ve televizyon indirimi

Carrefoursa Apple iPad ve televizyon indirimi bugün son buluyor. Axen AX43DIL13 43 inç Full HD Smart Tv, Toshiba 65UA3E63DT 65 inç Uydu Alıcılı Android Led tv, Axen AX32DAB04 32 inç Dahili Uydulu Led Tv ve Apple iPad indirime girdi.

# apple # CarrefourSA
Carrefoursa Apple iPad ve televizyon indirimi - Resim: 1

Axen AX43DIL13 43 inç Full HD Smart Tv

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Carrefoursa Apple iPad ve televizyon indirimi - Resim: 2

Toshiba 65UA3E63DT 65 inç Uydu Alıcılı Android Led tv

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Carrefoursa Apple iPad ve televizyon indirimi - Resim: 3

Axen AX32DAB04 32 inç Dahili Uydulu Led Tv

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Carrefoursa Apple iPad ve televizyon indirimi - Resim: 4

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