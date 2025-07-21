CarrefourSA’da büyük kozmetik indirimi! Makyaj temizleme suyundan nemlendiriciye onlarca ürün fırsat reyonunda

CarrefourSA, cilt bakım ve kozmetik ürünlerinde 21-27 Temmuz arası kaçırılmayacak bir indirim kampanyası başlattı. Makyaj temizleme suyundan yüz nemlendiricilerine kadar pek çok ürün, CarrefourSA mağazaları, resmî internet sitesi carrefoursa.com ve CarrefourSA Online Market uygulaması üzerinden avantajlı fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.