CarrefourSA’da büyük kozmetik indirimi! Makyaj temizleme suyundan nemlendiriciye onlarca ürün fırsat reyonunda

CarrefourSA mağazalarında, carrefoursa.com ve CarrefourSA Online Market uygulamasında geçerli kampanyada birçok cilt bakım ürünü avantajlı fiyatlarla satışta.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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CarrefourSA’da büyük kozmetik indirimi! Makyaj temizleme suyundan nemlendiriciye onlarca ürün fırsat reyonunda - Resim: 1

CarrefourSA, cilt bakım ve kozmetik ürünlerinde 21-27 Temmuz arası kaçırılmayacak bir indirim kampanyası başlattı. Makyaj temizleme suyundan yüz nemlendiricilerine kadar pek çok ürün, CarrefourSA mağazaları, resmî internet sitesi carrefoursa.com ve CarrefourSA Online Market uygulaması üzerinden avantajlı fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

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CarrefourSA’da büyük kozmetik indirimi! Makyaj temizleme suyundan nemlendiriciye onlarca ürün fırsat reyonunda - Resim: 2
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CarrefourSA’da büyük kozmetik indirimi! Makyaj temizleme suyundan nemlendiriciye onlarca ürün fırsat reyonunda - Resim: 3
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CarrefourSA’da büyük kozmetik indirimi! Makyaj temizleme suyundan nemlendiriciye onlarca ürün fırsat reyonunda - Resim: 4
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CarrefourSA’da büyük kozmetik indirimi! Makyaj temizleme suyundan nemlendiriciye onlarca ürün fırsat reyonunda - Resim: 5
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CarrefourSA’da büyük kozmetik indirimi! Makyaj temizleme suyundan nemlendiriciye onlarca ürün fırsat reyonunda - Resim: 6
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CarrefourSA’da büyük kozmetik indirimi! Makyaj temizleme suyundan nemlendiriciye onlarca ürün fırsat reyonunda - Resim: 7
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CarrefourSA indirimli alışveriş