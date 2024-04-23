Carrefoursa'da kamp eşyaları indirimi başladı! Çadırdan kamp sandalyesine, termo çantadan şişme yatağa dev indirim

Carrefoursa'da kamp eşyaları indirimi 18 Nisan'da başladı. Carrefoursa 18 Nisan 2024 Aktüel Kataloğu'nda geçerli bu indirimler kamp eşyaları ve bisiklet çeşitleri için geçerlidir. Çadırdan kamp sandalyesine, termo çantadan şişme yatağa birçok ürün ucuza satılıyor. İşte Carrefoursa'nın kamp eşyaları ve bisiklet çeşitleri indirimli fiyat listesi;