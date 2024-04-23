Carrefoursa'da kamp eşyaları indirimi başladı! Çadırdan kamp sandalyesine, termo çantadan şişme yatağa dev indirim
Carrefoursa 18 Nisan 2024 Aktüel Kataloğu içerisinde kamp eşyaları ve bisiklet çeşitleri yer alıyor. Çadırdan kamp sandalyesine, termo çantadan şişme yatağa birçok üründe indirim uygulanıyor.
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Carrefoursa'da kamp eşyaları indirimi 18 Nisan'da başladı. Carrefoursa 18 Nisan 2024 Aktüel Kataloğu'nda geçerli bu indirimler kamp eşyaları ve bisiklet çeşitleri için geçerlidir. Çadırdan kamp sandalyesine, termo çantadan şişme yatağa birçok ürün ucuza satılıyor. İşte Carrefoursa'nın kamp eşyaları ve bisiklet çeşitleri indirimli fiyat listesi;
Kamp sandalyesi, kamp masası
Termo çanta, kamp çantası, piknik çantası, plastik bardak, tek kullanımlık tabak, çatal ve kaşık
Şişme yatak ve kamp matı