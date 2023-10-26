Çekme Karavan, Singer Dikiş Makineleri, Full HD TV'ler... Hepsi Bu hafta A-101'de... 26 Ekim'de A101'e özel indiirmler...
A-101 marketlerde haftanın fırsatları açıklandı. Çok sayıda market şubesinde bulunabilecek indirimli ürünler vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Bugün başlayan indirimlerde hangi ürünler A101 marketlerden alınabilir. İşte a101'de özel indirim olan ürünler...
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Büyük boy gitar 579 TL, lisanslı çocuk güneş gözlüğü 29,90 TL, basketbol/voleybol ve futbol topu çeşitleri 89,90 TL...
Ütü masası 299,00 TL, kanatlı kurutmalık 149,00 TL...
HI-LEVEL 43" Full HD Smart Led TV 4,999,00 TL...
Singer Dikiş Makinesi 2499,00 TL...
7 Ekim-3 Kasım arasında tencere ve mutfak ürünü çeşitlerinde çok sayıda indirim var.