Dev indirim broşürü! A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 marketler her hafta perşembe günleri fırsat reyonları doluyor. Yeni haftanın fırsatları da alışveriş listelerinde yerini aldı. A101 indirim kataloğunda baza başlık seti, yatak, süpürge mutfak sofra ürünleri gibi pek çok ürün birbirinden farklı kategorilerde alıcılarına sunuluyor.
Yayınlanma:
Yeni yılın ilk fırsatları indirim broşürlerinde yerini aldı. 2 Ocak tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu yayında. Ev kuracaklardan haftalık alışverişini yapacaklara farklı ürün denemek isteyenlerden elektronik meraklılarına pek çok kategori satışta. İşte, A101 indirimleri...
A101 AKTÜEL KATALOG
Ton Balığı 129 TL
Buzlu Çay Çeşitleri 99 TL
Kremalı Bisküvi Çeşitleri 23 TL
Yulaf Ezmesi 37 TL
Bebe Bisküvisi 25 TL
Pötibör Bisküvi 59 TL
Taze Beyaz Peynir 99 TL
1 Kg Taze Kaşar Peyniri 215 TL
10 KG Toz Deterjan 319 TL
Pasta Sosu Çeşitlleri 85 TL
500 g Çay 99 TL
Yumuşatıcı 69 TL
32'li Tuvalet Kağıdı 169 TL
Ruj Çeşitleri 69 TL
Çamaşır Suyu Çeşitleri 23 TL
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