Dondurulmuş gıdadan sıvı yağa indirim yağmuru! 23-26 Ocak 2023 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatifleri kataloğu
Zamların arttığı şu günlerde Tarım Kooperatif marketlerde dev indirimler devam ediyor! Dondurulmuş gıdadan sıvı yağa kadar dev indirimlerin olduğu günler belirlendi. 23-26 Ocak 2023 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatifleri kataloğu
Mutfakları doldurmanın en avantajlı yollarından biri en ucuz ürünleri takip etmektir. Bunlardan biri de Tarım Kredi Kooperatiflerindeki indirimlerdir. 23-26 Ocak arasında yapılacak indirimlerde dondurulmuş besinden sıvı yağa kadar en çok kullanılanlar yer alıyor.
23-26 OCAK TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ KATALOG