Dondurulmuş gıdadan sıvı yağa indirim yağmuru! 23-26 Ocak 2023 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatifleri kataloğu

Zamların arttığı şu günlerde Tarım Kooperatif marketlerde dev indirimler devam ediyor! Dondurulmuş gıdadan sıvı yağa kadar dev indirimlerin olduğu günler belirlendi. 23-26 Ocak 2023 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatifleri kataloğu

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Dondurulmuş gıdadan sıvı yağa indirim yağmuru! 23-26 Ocak 2023 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatifleri kataloğu - Resim: 1

Mutfakları doldurmanın en avantajlı yollarından biri en ucuz ürünleri takip etmektir. Bunlardan biri de Tarım Kredi Kooperatiflerindeki indirimlerdir. 23-26 Ocak arasında yapılacak indirimlerde dondurulmuş besinden sıvı yağa kadar en çok kullanılanlar yer alıyor. 

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Dondurulmuş gıdadan sıvı yağa indirim yağmuru! 23-26 Ocak 2023 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatifleri kataloğu - Resim: 2

23-26 OCAK TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ KATALOG

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Dondurulmuş gıdadan sıvı yağa indirim yağmuru! 23-26 Ocak 2023 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatifleri kataloğu - Resim: 3
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Dondurulmuş gıdadan sıvı yağa indirim yağmuru! 23-26 Ocak 2023 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatifleri kataloğu - Resim: 4
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