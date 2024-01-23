Dondurulmuş gıdadan sıvı yağa indirim yağmuru! 23-26 Ocak 2023 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatifleri kataloğu

Mutfakları doldurmanın en avantajlı yollarından biri en ucuz ürünleri takip etmektir. Bunlardan biri de Tarım Kredi Kooperatiflerindeki indirimlerdir. 23-26 Ocak arasında yapılacak indirimlerde dondurulmuş besinden sıvı yağa kadar en çok kullanılanlar yer alıyor.