Elektrikli Bisiklet BİM'de! TV, Airfyrer, Casper Telefon... Hepsi Geliyor. 17 Kasım'dan İtibaren BİM'de Aktüel İndirimleri....
BİM marketlerde dönem dönem indirime giren çeşitli ürünler sayesinde çok sayıda vatandaşın ilgisini çekmektedir. 15 Kasım'dan itibaren temel ürünlerde indirimler olan BİM'de 17 Kasım'dan sonra bisikletten TV'ye, sunum tabaklarından temizlik ürünlerine birçok üründe indirim var.
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15- 21 Kasım arasında
- Dost Tam Yağlı 3 Kilo Yoğurt 82,50 TL
- Jenny&Willy bebek bezi çeşitleri 99,50 TL
15-21 Kasım arasında
- Badem içi çeşitleri 43,50 TL
- Antep Fıstığı 69,50 TL
- Scarlett Hijyenik Ped çeşitleri 25,50 TL
17 Kasım Cuma Gününden itibaren ise
- Elektrikli Bisiklet 15 999 TL
- Casper Via M35 128 GB cep telefonu 5 499 TL
- Blaupunkt AirFryer 1 999 TL
17 Kasım Cuma Gününden itibaren Lav marka kahvaltılık ve sunum ürünlerinde çeşitli ürünlerde indirim var.