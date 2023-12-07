Elektrikli Bisiklet, Smart TV, Ofis Malzemeleri... Hepsi 8 Aralık'tan Sonra BİM'de! 8 Aralık Cuma Gününden Sonra BİM'e Gelecek Olan Aktüel Ürünler...
BİM marketlerde çok sayıda ürün indirimlerle buluşarak vatandaşlara sunuluyor. 8 Aralık 2023 Cuma günü itibariyle çok sayıda ürün BİM'de indirimli şekilde sunulacak. Peki yarından itibaren hangi ürünler indirime girmeye başlayacak? İşte 8 aralık Cuma günü BİM'in aktüel ürünleri...
BİM Marketlere belirli aralıklarla gelen aktüel ürünler duyuruldu.
-Alfa Romeo Elektrikli Bisiklet 17 999 TL
- HP Notebook 11 999 TL
- 50 İnç LG Smart TV 16 999 TL
Çeşitli ofis ürünlerinde indirimler BİM'de.
Mutfakta kullanabileceğiniz çeşitli ürünler 8 Aralık'tan itibaren BİM marketlerde...