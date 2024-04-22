Et ve süt ürünlerinde dev indirim! İşte Grosper market 17 Nisan aktüel ürünleri
Grosper market 17 Nisan 2024 aktüel ürünleri listesi içerisinde birçok ürün yer alıyor. Bunların arasında ise et ve süt ürünlerindeki indirimler öne çıkıyor. İşte o fiyat listesi
Grosper market et ve süt ürünlerinde indirim uyguluyor. Grosper market 17 Nisan 2024 aktüel ürünleri arasında yer alan diğer indirimli ürünlerin listesi ise aşağıdaki gibidir;
Sucuk, kavurma, salam çeşitleri
Siyah zeytin, yeşil zeytin, peynir çeşitleri
Süt, labne peynir, yoğurt