Et ve süt ürünlerinde dev indirim! İşte Grosper market 17 Nisan aktüel ürünleri

Grosper market 17 Nisan 2024 aktüel ürünleri listesi içerisinde birçok ürün yer alıyor. Bunların arasında ise et ve süt ürünlerindeki indirimler öne çıkıyor. İşte o fiyat listesi

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Et ve süt ürünlerinde dev indirim! İşte Grosper market 17 Nisan aktüel ürünleri - Resim: 1

Grosper market et ve süt ürünlerinde indirim uyguluyor. Grosper market 17 Nisan 2024 aktüel ürünleri arasında yer alan diğer indirimli ürünlerin listesi ise aşağıdaki gibidir;

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Et ve süt ürünlerinde dev indirim! İşte Grosper market 17 Nisan aktüel ürünleri - Resim: 2

Sucuk, kavurma, salam çeşitleri

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Et ve süt ürünlerinde dev indirim! İşte Grosper market 17 Nisan aktüel ürünleri - Resim: 3

Siyah zeytin, yeşil zeytin, peynir çeşitleri

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Et ve süt ürünlerinde dev indirim! İşte Grosper market 17 Nisan aktüel ürünleri - Resim: 4

Süt, labne peynir, yoğurt

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