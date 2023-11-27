Harry Potter Sevenler, Stanley Termos Arayanlar Bu Hafta BİM'e! Bim'de 1 Aralık'a Kadar Devam Edecek Yeni Ürünler... Bu Hafta Neler İndirimde?
BİM'de her hafta ya da belli aralıklarla belli ürünler indirime girebiliyor. Bu ürünleri takip ederek uygun fiyata kaliteli ürünler almak mümkün oluyor. Peki Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak?
Son Güncelleme:
29 KASIM itibariyle beyaz eşya türlerinde dev indirimler mevcut...
28 KASIM Salı gününden itibaren
- 1 Kilo yarım yağlı tost peyniri 139,00 TL
- 1 L Dost Salep 29,90 TL
- 5 Kg ithal pilavlık pirinç 106,50 TL
- 2,5 Kg Pilavlık Bulgur 42,50 TL
- 100 g Demleme yeşil çay 29,50 TL
1 ARALIK Cuma gününden itibaren lisanslı Harry Potter temalı ürünler BİM'de.