İndirim şenliği! ŞOK 29-31 Aralık aktüel ürünler
ŞOK aktüel yeni hafta ve yeni yıl fırsatlarıyla reyonlarda yer alıyor. Bu hafta 29-31 Aralık kataloğunda binlerce ürün yer alıyor. Her kategoriden farklı ürünlerin fiyatlarındaki düşüş dikkatlerden kaçmadı.
Yayınlanma:
ŞOK AKTÜEL 29-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
Seramik Ev 219 TL
Ağaç Led Mum 229 TL
Cam Şişe Işık Zinciri 129 TL
Metal Top Işık Zinciri 149 TL
Kedi / Köpek Figürlü Ay Gece Lambası 249 TL
Gaz Lambası 299 TL
Işıklı Metal Kardan Adam 349 TL
Metal Dekoratif Mum Feneri 99,95 TL
ŞOK AKTÜEL 29-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
Dikdörtgen Tepsi 3850 cc 249 TL
Borcam Kare Tepsi 1950 cc 149 TL
Çay Bardağı 6'lı 170 cc 99,95 TL
Bardak 3'lü 365 cc 99,95 TL
Fırın Tepsisi 3200 cc 249 TL
ŞOK AKTÜEL 29-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
Lip Gloss 37,90 TL
Lipgloss 69,90 TL
Mascara 89,90 TL
Şampuan Çeşitleri 330 ml 99,75 TL
ŞOK AKTÜEL 29-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
Dolap Meşe 5.899 TL
Dolap 2.499 TL
6 Kapaklı Dolap 6.999 TL
Çamaşır Makinesi Dolabı 2.199 TL
Dolap Beyaz 4.799 TL
Karyola Beyaz 4.199 TL
Ranza Beyaz 5.899 TL
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