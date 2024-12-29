İndirim şenliği! ŞOK 29-31 Aralık aktüel ürünler

ŞOK aktüel yeni hafta ve yeni yıl fırsatlarıyla reyonlarda yer alıyor. Bu hafta 29-31 Aralık kataloğunda binlerce ürün yer alıyor. Her kategoriden farklı ürünlerin fiyatlarındaki düşüş dikkatlerden kaçmadı.

Sude İnak Sude İnak
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İndirim şenliği! ŞOK 29-31 Aralık aktüel ürünler - Resim: 1

ŞOK AKTÜEL 29-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
Seramik Ev 219 TL

Ağaç Led Mum 229 TL

Cam Şişe Işık Zinciri 129 TL

Metal Top Işık Zinciri 149 TL

Kedi / Köpek Figürlü Ay Gece Lambası 249 TL

Gaz Lambası 299 TL

Işıklı Metal Kardan Adam 349 TL

Metal Dekoratif Mum Feneri 99,95 TL

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İndirim şenliği! ŞOK 29-31 Aralık aktüel ürünler - Resim: 2

ŞOK AKTÜEL 29-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
Dikdörtgen Tepsi 3850 cc 249 TL

Borcam Kare Tepsi 1950 cc 149 TL

Çay Bardağı 6'lı 170 cc 99,95 TL

Bardak 3'lü 365 cc 99,95 TL

Fırın Tepsisi 3200 cc 249 TL

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İndirim şenliği! ŞOK 29-31 Aralık aktüel ürünler - Resim: 3

ŞOK AKTÜEL 29-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
Lip Gloss 37,90 TL

Lipgloss 69,90 TL

Mascara 89,90 TL

Şampuan Çeşitleri 330 ml 99,75 TL

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İndirim şenliği! ŞOK 29-31 Aralık aktüel ürünler - Resim: 4

ŞOK AKTÜEL 29-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
Dolap Meşe 5.899 TL

Dolap 2.499 TL

6 Kapaklı Dolap 6.999 TL

Çamaşır Makinesi Dolabı 2.199 TL

Dolap Beyaz 4.799 TL

Karyola Beyaz 4.199 TL

Ranza Beyaz 5.899 TL

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İndirim şenliği! ŞOK 29-31 Aralık aktüel ürünler - Resim: 5
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İndirim şenliği! ŞOK 29-31 Aralık aktüel ürünler - Resim: 6
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İndirim şenliği! ŞOK 29-31 Aralık aktüel ürünler - Resim: 7
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