İndirimi duyan koşuyor! Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim başladı! Ne zamana kadar devam edecek?
Tarım Kredi Kooperatifleri dar gelirli ailelerinde ulaşabilmesi açısından çok sayıda üründe indirime gitti. Vatandaşların merakla beklediği haberde hangi ürünler indirim olacak?
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- TK Deminde Tiryaki Siyah Çay 94,90 TL
- TK Siyah Filiz Çay 54,90 TL
- TK Karadeniz Siyah Çay 98,00 TL
- TK süzen poşet çay çeşitleri 19,90 TL
- TK Dibek Kahvesi 33,90 TL
- TK Çubuk Bitki Çayı Çeşitleri 19,90 TL
- TK Sıkma Nar Suyu 1 L 52,90 TL
- Sütaş 1 L Çikolatalı Süt 35,00 TL
- TK Sütlü Salep 1 kg 71,90 TL
- TK Tahin 41,00 TL
- TK Süzme Çiçek Balı 77,50 TL
- Ülker Pötibör Bisküvi 32,90 TL