İndirimli ürünleri kaçırma! BİM AKTÜEL ürünler kataloğu 27 ŞUBAT- 1 MART 2024 fiyat listesi!

Vatandaşlar marketlerin aktüel kataloğunu kaçırmadan takip ediyor. İşte, gelen indirimli ve yeni ürünleri takip eden vatandaşlar için BİM AKTÜEL ürünler kataloğu 27 ŞUBAT- 1 MART 2024 fiyat listesi...

# BİM aktüel ürünler kataloğu
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İndirimli ürünleri kaçırma! BİM AKTÜEL ürünler kataloğu 27 ŞUBAT- 1 MART 2024 fiyat listesi! - Resim: 1

Tam Yağlı Kaşar Peyniri Yörükoğlu- 219,00 TL

Kakaolu Fındık Kreması Nut Master- 59,50 TL

Dana Parmak Sucuk Şahin 300 g- 189,00 TL

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İndirimli ürünleri kaçırma! BİM AKTÜEL ürünler kataloğu 27 ŞUBAT- 1 MART 2024 fiyat listesi! - Resim: 2

Erpiliç soslu Piliç Kanat- 85,00 TL

Superfresh patates 1 kg- 82,50 TL

Hazır Kahve Cafe Crown- 99,50 TL

Cappuccino Bardak Seti- 99,500 TL

Bulgur Çeşitleri 1 kg- 21,50 TL

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İndirimli ürünleri kaçırma! BİM AKTÜEL ürünler kataloğu 27 ŞUBAT- 1 MART 2024 fiyat listesi! - Resim: 3

Süt Reçeli Çeşitleri- 36,00 TL

Hindistan Cevizi Cipsi Züber- 29,500 TL

Dijitsu 50' UHD Android Led Tv 9.499 TL

Heifer Mega Robot Blender Set 999 TL

Range Çay Makinesi 999 TL

LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL

Range Türk Kahve Makinesi 899 TL

Kumtel Mini Fırın 1.099 TL

Onvo Dijital Tost Makinesi 2.599 TL

Stanley One Hand Mug Termos 470 ml 899 TL

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İndirimli ürünleri kaçırma! BİM AKTÜEL ürünler kataloğu 27 ŞUBAT- 1 MART 2024 fiyat listesi! - Resim: 4

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL

Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 7.999 TL

Range Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL

Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.799 TL

Everest Kablosuz Mouse 99 TL

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