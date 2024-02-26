İndirimli ürünleri kaçırma! BİM AKTÜEL ürünler kataloğu 27 ŞUBAT- 1 MART 2024 fiyat listesi!
Vatandaşlar marketlerin aktüel kataloğunu kaçırmadan takip ediyor. İşte, gelen indirimli ve yeni ürünleri takip eden vatandaşlar için BİM AKTÜEL ürünler kataloğu 27 ŞUBAT- 1 MART 2024 fiyat listesi...
Tam Yağlı Kaşar Peyniri Yörükoğlu- 219,00 TL
Kakaolu Fındık Kreması Nut Master- 59,50 TL
Dana Parmak Sucuk Şahin 300 g- 189,00 TL
Erpiliç soslu Piliç Kanat- 85,00 TL
Superfresh patates 1 kg- 82,50 TL
Hazır Kahve Cafe Crown- 99,50 TL
Cappuccino Bardak Seti- 99,500 TL
Bulgur Çeşitleri 1 kg- 21,50 TL
Süt Reçeli Çeşitleri- 36,00 TL
Hindistan Cevizi Cipsi Züber- 29,500 TL
Dijitsu 50' UHD Android Led Tv 9.499 TL
Heifer Mega Robot Blender Set 999 TL
Range Çay Makinesi 999 TL
LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL
Range Türk Kahve Makinesi 899 TL
Kumtel Mini Fırın 1.099 TL
Onvo Dijital Tost Makinesi 2.599 TL
Stanley One Hand Mug Termos 470 ml 899 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL
Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 7.999 TL
Range Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL
Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.799 TL
Everest Kablosuz Mouse 99 TL