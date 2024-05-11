Kamp yapmak isteyenler dikkat! BİM'e kamp malzemeleri geliyor

Kamp yapmak isteyenleri sevindiren haber BİM'den geldi. BİM'e yeni kamp malzemeleri geliyor. 17 Mayıs günü satışa çıkacak kamp eşyaları hangileri olacak? İşte yanıtı...

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Kamp yapmak isteyenler dikkat! BİM'e kamp malzemeleri geliyor - Resim: 1

Kamp yapmak isteyenleri ilgilendiren haber BİM'den geldi. 17 Mayıs günü BİM'e kamp eşyaları geliyor. Peki hangi kamp ürünleri indirime girecek? İşte o indirimli ürünlerin listesi;

Proware Büyük Kamp Baltası

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Kamp yapmak isteyenler dikkat! BİM'e kamp malzemeleri geliyor - Resim: 2

Proware Büyük Kamp Baltası

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Kamp yapmak isteyenler dikkat! BİM'e kamp malzemeleri geliyor - Resim: 3

Proware Fonksiyonel Kamp Baltası

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Kamp yapmak isteyenler dikkat! BİM'e kamp malzemeleri geliyor - Resim: 4

Proware Katlanır Budama Testere

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