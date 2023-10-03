LG Smart TV'den Akıllı yazı tahtasına... 6 Ekim itibariyle BİM'de! BİM'in güncel aktüel ürünleri...
3 Eylül itibariyle BİM marketlerde çok sayıda günlük tüketim eşyası indirime giriyor. 6 Ekim itibariyle de LG Smart TV gibi teknolojik ürünlerin yanı sıra Kütahya Porselen, Emsan, Hisar'a ait çok sayıda ürün hem taksitlerle hem de uygun fiyatlarla BİM'de. İşte 3 ve 6 Ekim için aktüel BİM ürünleri...
# bim
3 Ekim'den itibaren İçim marka 750 g tereyağı 159 TL, Seyidoğlu 300 g tahin 39,75 TL ve üzüm pekmezi 29,75 TL...
3 Ekim'den itibaren Rinso 5 L sıvı çamaşır deterjanı 105,00 TL, Yumoş çamaşır yumuşatıcısı 99,00 TL, Bulaşık makinesi kapsülü 125,00 TL...
3 Ekim'den itibaren Ahşap Takı Düzenleyici 179,00 TL, Tıraş Kolonyası 24,50 TL, Yüz bakım kremi 36,50 TL... Peluş mandal toka 25,00 TL, peluş sıcak su torbası 99,00 TL...
6 Ekim'den itibaren sunum için cam züccaciye ürünleri indirime girecek...