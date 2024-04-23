Migros bahar temizliği indirimleri! 1 Mayıs'a kadar devam edecek

Migros'un bahar temizliği kampanyası ile satışa sunduğu temizlik ürünleri hanımların ilgisini çekiyor. 1 Mayıs'a kadar devam edecek indirimli ürünler ise haberde yer alıyor.

# migros # temizlik ürünleri
Son Güncelleme:
Migros bahar temizliği indirimleri! 1 Mayıs'a kadar devam edecek - Resim: 1

Migros bahar temizliği kampanyası ile sunduğu temizlik ürünleri indirimleri 1 Mayıs 2024 tarihinde sona eriyor. İşte Migros'un temizlik ürünleri indirimleri;

1 31
Migros bahar temizliği indirimleri! 1 Mayıs'a kadar devam edecek - Resim: 2

Fairy Platinum Bulaşık Kapsülü 72'li

2 31
Migros bahar temizliği indirimleri! 1 Mayıs'a kadar devam edecek - Resim: 3

Fairy Power Sprey 3'ü 1 Arada Bulaşık ve Mutfak 500 ml

3 31
Migros bahar temizliği indirimleri! 1 Mayıs'a kadar devam edecek - Resim: 4

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2.6 l

4 31