Migros'larda Ayçiçek Yağında Dev İndirim! Çoğu Üründe Uygulanan İndirimler Ne Zaman Bitecek?
Marketler indirim yarışına tekrardan başladı. Migros marketlerde de et türlerinden ayçiçeği yağına kadar çok sayıda üründe indirimler 17 Ocak'a kadar devam edecek. Peki hangi ürünler indirimle sunulacak=?
Son Güncelleme:
Her 25 TL alışverişe karşılık Migros'ta 4-17 Ocak arasında özel indirimler mevcut.
Kuzu kuşbaşı, kuzu incik, kuzu çöp şiş ve dana but, dana bonfile etlerde %10 indirim uygulanacak.
Tavuk ve hindi ürünlerinde çeşitli markalar da indirimli olarak sunulacak.
- Kavrulmuş/ Çiğ iç fındığın kilosu 399,90 TL
- Sarı kuru kayısının kilosu 449, 90 TL
- Kuru incirin kilosu 429, 90 TL