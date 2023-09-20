NE-10 Elektrikli Bisiklet BİM'de! BİM 22 Eylül indirimleri... Hangi ürünlerde indirimler başladı?
BİM marketlerde her hafta yeniden yayınlana indirimler aktüel broşüründe paylaşıldı. NE-10 Elektrikli Bisiklet BİM marketlerdeki yerini aldı. Peki, hangi ürünlerde indirim var?
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3 L Bingo Sıvı Deterjan 91,25 TL, 3 L Rinso Sıvı Deterjan 89,75 TL... 1,5 KG Omomatik toz deterjan ise 58,00 TL.
Fakir dikey süpürge 999,00 TL, Philips Sakal Düzeltici 399,00 TL... Tabureli merdiven 499,00 TL.
3 çekmeceli dikey derin dondurucu 3.299,00 TL, kapı arkası askılık 49,00 TL, ayakkabılık 109,00 TL...
NE-10 Elektirkli Bisiklet 15 999,00 TL...