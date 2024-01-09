O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek! Hangi Ürünler İndirimli Olacak?
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde dar gelirli ailelerinde ihtiyaçlarını karşılaması için çok sayıda ürün indirime girdi. Ayçiçek yağlarında ve çoğu bakliyat ürünlerinde indirimler başladı ve devam ediyor. 12 Ocak'a kadar geçerli olacak indirimler hangi ürünler için geçerli olacak?
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Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yapılan indirimler uzun süre boyunca dar gelirli ailelerin alışveriş yapmasını kolaylaştırıyor.
Kaliteli ürünleri ucuza alabilmek için çok sayıda insan bu marketlerden faydalanıyor. Peki 12 Ocak'a kadar devam edecek bu indirimler hangi ürünlerde geçerli olacak?
- TK 1000 g Fasulye 59,90 TL
- TMO 2 Kg Groski Pirinç 38 TL
- TK 1000 g Kırmızı Mercimek 32,90 TL
- TK Doğal Tarhana Çeşitleri 39,90 TL