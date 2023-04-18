Sabit fiyat uygulamasında yeni gelişme! Resmen duyuruldu! O ürünlerde fiyatlar 1 ay daha sabitlendi
Marketler yükselen fiyatların ardından geçtiğimiz aylarda tek tek sabit fiyat uygulamasına geçmeye başlamıştı. Son olarak konuyla ilgili Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Yapılan açıklamada bazı ürünlerde fiyatların 1 ay daha sabitlendiği duyuruldu.
Geçtiğimiz aylarda yaşanan fiyat yükselişleri marketleri yeni adımlar atmaya yöneltmişti. Bu kapsamda tek tek sabit fiyat uygulamasına geçiş yapılmıştı.
Sabit fiyat uygulaması kapsamında bazı kasaplar da et fiyatlarının Ramazan ayı boyunca aynı düzeyde kalacağını duyurmuştu.
Konuyla ilgili son gelişme ise Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre daha önce uygulanmaya başlanan sabit fiyat uygulamasının 1 ay daha uzatıldığı bildirildi.
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ramazan ayı başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan 900 ürünü kapsayan "Sabit Fiyat" kampanyası vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı 1 ay daha uzatıldı.