Sadece 13 gün sürecek! A101’de dev indirim başladı!
10 - 23 temmuz tarihleri arasında A101 ve A101 ekstra’da geçerli kampanyada taksit, indirim ve hadi gold’a özel avantajlar sunuluyor.
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A101’in temmuz ayına özel “aldın aldın” kampanyası başladı. 10 - 23 temmuz tarihleri arasında geçerli kampanya hem mağazalarda hem de A101 ekstra’da uygulanıyor.
Kampanya kapsamında hadi gold üyelerine 2,49 vade farkıyla 12 taksit imkânı sunuluyor. Kullanıcılar her takvim ayında en fazla 125 tl kazanabiliyor. detaylar hadi uygulamasında yer alıyor.
Ürün stokları mağazalara göre değişiklik gösterebiliyor. aradığınız ürün mağazanızda yoksa size en yakın a101 veya a101 ekstra’dan temin edilebiliyor.
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