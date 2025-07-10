Sadece 13 gün sürecek! A101’de dev indirim başladı!

Kampanya kapsamında hadi gold üyelerine 2,49 vade farkıyla 12 taksit imkânı sunuluyor. Kullanıcılar her takvim ayında en fazla 125 tl kazanabiliyor. detaylar hadi uygulamasında yer alıyor.

Ürün stokları mağazalara göre değişiklik gösterebiliyor. aradığınız ürün mağazanızda yoksa size en yakın a101 veya a101 ekstra’dan temin edilebiliyor.