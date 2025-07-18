ŞOK 19-22 Temmuz aktüel ürünler kataloğu: Motor yağı, deterjan, gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirim

ŞOK, 19-22 Temmuz tarihleri arasında motor yağı, oto şampuanı, deterjan, kaşar peyniri ve daha birçok üründe büyük indirimler sunuyor. İşte kampanyalı ürünlerin tam listesi...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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ŞOK 19-22 Temmuz aktüel ürünler kataloğu: Motor yağı, deterjan, gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirim - Resim: 1

G-MAX TAM SENTETİK MOTOR YAĞI 3,2 L
Fiyat: 499 TL

LASTİK TAMİR KİTİ 450 ML
Fiyat: 75 TL

FREN BALATA TEMİZLEME SPREYİ 500 ML
Fiyat: 75 TL

EXPERT OTO ŞAMPUANI 1000 ML
Fiyat: 50 TL

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ŞOK 19-22 Temmuz aktüel ürünler kataloğu: Motor yağı, deterjan, gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirim - Resim: 2
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ŞOK 19-22 Temmuz aktüel ürünler kataloğu: Motor yağı, deterjan, gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirim - Resim: 3
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ŞOK 19-22 Temmuz aktüel ürünler kataloğu: Motor yağı, deterjan, gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirim - Resim: 4
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ŞOK 19-22 Temmuz aktüel ürünler kataloğu: Motor yağı, deterjan, gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirim - Resim: 5
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ŞOK 19-22 Temmuz aktüel ürünler kataloğu: Motor yağı, deterjan, gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirim - Resim: 6
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ŞOK 19-22 Temmuz aktüel ürünler kataloğu: Motor yağı, deterjan, gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirim - Resim: 7
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ŞOK 19-22 Temmuz aktüel ürünler kataloğu: Motor yağı, deterjan, gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirim - Resim: 8
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ŞOK 19-22 Temmuz aktüel ürünler kataloğu: Motor yağı, deterjan, gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirim - Resim: 9
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şok indirim