ŞOK 19-22 Temmuz aktüel ürünler kataloğu: Motor yağı, deterjan, gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirim
ŞOK, 19-22 Temmuz tarihleri arasında motor yağı, oto şampuanı, deterjan, kaşar peyniri ve daha birçok üründe büyük indirimler sunuyor. İşte kampanyalı ürünlerin tam listesi...
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G-MAX TAM SENTETİK MOTOR YAĞI 3,2 L
Fiyat: 499 TL
LASTİK TAMİR KİTİ 450 ML
Fiyat: 75 TL
FREN BALATA TEMİZLEME SPREYİ 500 ML
Fiyat: 75 TL
EXPERT OTO ŞAMPUANI 1000 ML
Fiyat: 50 TL
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