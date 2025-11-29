ŞOK fırsatları başlıyor! 29 Kasım- 2 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
ŞOK Marketler Zinciri, yeni indirim kampanyasıyla tüketicilerin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. 29 Kasım'da başlayıp 02 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı ve özellikle dikkat çeken bir teknolojik ürün, raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.
Yayınlanma:
ŞOK Market'in 29 Kasım-02 Aralık 2025 tarihleri arasını kapsayan indirimli ürünler fiyat listesi tüketiciler için hazırlandı. Bugün itibarıyla market raflarına düzinelerce cazip ürün yerleştirildi. Vatandaşlar, "ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var?" ve "ŞOK markete hangi ürünler geliyor?" gibi soruların cevabını merakla bekliyordu.
İşte ŞOK Market'in 29 Kasım-02 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu:
3 5
4 5
5 5