ŞOK fırsatları başlıyor! 29 Kasım- 2 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

ŞOK Market'in 29 Kasım-02 Aralık 2025 tarihleri arasını kapsayan indirimli ürünler fiyat listesi tüketiciler için hazırlandı. Bugün itibarıyla market raflarına düzinelerce cazip ürün yerleştirildi. Vatandaşlar, "ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var?" ve "ŞOK markete hangi ürünler geliyor?" gibi soruların cevabını merakla bekliyordu.