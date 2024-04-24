ŞOK indirimli dolap ve kitaplık ürünleri! 28 Nisan'da sona erecek
ŞOK'ta dolap çeşitleri, kitaplık ve ayakkabılık uygun fiyat ile satışta. Efes 8 Katlı 2 Kapaklı Çok Amaçlı Boy Dolabı Beyaz, 5 Raflı Metal Kitaplık, Plus Aynalı Vestiyer Ayakkabılık Portmanto ve Duvar Askısı ve diğer ürünlerdeki indirim 28 Nisan'da sona erecek.
Son Güncelleme:
ŞO'ta 28 Nisan'a kadar geçerli dolap, kitaplık ve ayakkabılık ürünleri indirimi şu şekildedir;
Efes 8 Katlı 2 Kapaklı Çok Amaçlı Boy Dolabı Beyaz
5 Raflı Metal Kitaplık 56x169x20
Plus Aynalı Vestiyer Ayakkabılık Portmanto ve Duvar Askısı
Defne Vestiyer Portmanto Takımı Beyaz