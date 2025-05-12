ŞOK Market'in indirimleri için yarın son gün: Ne alırsan 75 TL!

Tüketici dostu fiyat politikasıyla öne çıkan ŞOK, bu kampanya döneminde özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde yaptığı büyük indirimlerle vatandaşların bütçesine destek olmayı hedefliyor. Kendi markalı ürünlerde ek fırsatlar da sunan market zinciri, stoklarla sınırlı kampanyada bazı ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimler uyguluyor.