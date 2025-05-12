ŞOK Market'in indirimleri için yarın son gün: Ne alırsan 75 TL!
ŞOK Market, 10-13 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyasını duyurdu. Hafta sonuna özel olarak başlatılan kampanyada, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakımdan teknolojik ürünlere kadar birçok kalemde dikkat çeken fiyat avantajları sunuluyor.
Tüketici dostu fiyat politikasıyla öne çıkan ŞOK, bu kampanya döneminde özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde yaptığı büyük indirimlerle vatandaşların bütçesine destek olmayı hedefliyor. Kendi markalı ürünlerde ek fırsatlar da sunan market zinciri, stoklarla sınırlı kampanyada bazı ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimler uyguluyor.
Kampanya, Türkiye genelindeki tüm ŞOK mağazalarında ve mobil uygulama üzerinden geçerli olacak. 13 Mayıs SALI günü sona erecek indirim dönemi için ŞOK yetkilileri vatandaşlara “erken gelin, fırsatları kaçırmayın” uyarısında bulundu.
Temel gıda ürünlerinde çoklu alımlarda ekstra indirim
Bebek bezi ve temizlik ürünlerinde özel fiyatlar
Kişisel bakım ürünlerinde 1 alana 1 bedava kampanyası
Seçili küçük ev aletlerinde sürpriz indirimler
ŞOK, kampanya süresince geçerli olan fırsatları mağaza broşürleri ve resmi internet sitesi üzerinden duyurmayı sürdürüyor.