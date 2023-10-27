ŞOK Marketlerde 100. Yıl İndirimleri Başladı! Bebek Mamalarından Kişisel Bakım Ürünlerine Çok Sayıda Üründe İndirim!

Şok Marketlerde Cumhuriyetin 100. yılı indirimleri başladı. İndirimler kapsamında çok sayıda üründe indirim başladı! Peki hangi ürünlerde indirim olacak? İşte 100. yıl indirimleri...

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ŞOK Marketlerde 100. Yıl İndirimleri Başladı! Bebek Mamalarından Kişisel Bakım Ürünlerine Çok Sayıda Üründe İndirim! - Resim: 1

Sofia 8'li Pamuk Havlu 59,90 TL, Duru Duş Jeli 26,45 TL, Başhan Pilavlık Bulgur 18,45 TL... 

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ŞOK Marketlerde 100. Yıl İndirimleri Başladı! Bebek Mamalarından Kişisel Bakım Ürünlerine Çok Sayıda Üründe İndirim! - Resim: 2

Oral-B 65 ml Diş Macunu 26,95 TL, Hotline Enerji İçeceği ise 9 TL...

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ŞOK Marketlerde 100. Yıl İndirimleri Başladı! Bebek Mamalarından Kişisel Bakım Ürünlerine Çok Sayıda Üründe İndirim! - Resim: 3

Duru 500 ml Sıvı Sabun 24,90 TL, Yupo Jelly çeşitleri 8,40 TL, Tat Acılı Ketçap 390 gr 21,50 TL...

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ŞOK Marketlerde 100. Yıl İndirimleri Başladı! Bebek Mamalarından Kişisel Bakım Ürünlerine Çok Sayıda Üründe İndirim! - Resim: 4

Saka Su 5 L 13,50 TL, Sek Çikolatalı Süt 200 ml 9 TL...

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