ŞOK Marketler'de 2-5 Aralık İndirimleri Başladı! Salıya Kadar Devam Edecek... Hangi Ürünler İndirime Girdi? ŞOK Marketler'de 2-5 Aralık İndirimleri Başladı! Sal

Şok marketlerde özel indirimler vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Çok sayıda üründe indirimler meydana gelirken 2-5 aralık indirimleri yayınlandı. Hangi ürünler indirime girdi?

# şok marketler # indirimli alışveriş
ŞOK Marketler'de 2-5 Aralık İndirimleri Başladı! Salıya Kadar Devam Edecek... Hangi Ürünler İndirime Girdi? ŞOK Marketler'de 2-5 Aralık İndirimleri Başladı! Sal - Resim: 1

Şok Marketlerde 2-5 Aralık tarihleri arasında

- Kacher 6 Litre Airfyrer 1999 TL

- Philips Smoothie Blender 1699 TL

1 9
ŞOK Marketler'de 2-5 Aralık İndirimleri Başladı! Salıya Kadar Devam Edecek... Hangi Ürünler İndirime Girdi? ŞOK Marketler'de 2-5 Aralık İndirimleri Başladı! Sal - Resim: 2

-Sinbo Tost Makinesi 1199 TL

- Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 299 TL

- Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 250 TL 

2 9
ŞOK Marketler'de 2-5 Aralık İndirimleri Başladı! Salıya Kadar Devam Edecek... Hangi Ürünler İndirime Girdi? ŞOK Marketler'de 2-5 Aralık İndirimleri Başladı! Sal - Resim: 3

WİN kodunu özel indirimler ve kazançlar elde etmek mümkün. 

3 9
ŞOK Marketler'de 2-5 Aralık İndirimleri Başladı! Salıya Kadar Devam Edecek... Hangi Ürünler İndirime Girdi? ŞOK Marketler'de 2-5 Aralık İndirimleri Başladı! Sal - Resim: 4

Win kodunu kasalarda okutarak TL biriktirmek mümkün. 

4 9