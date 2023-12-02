ŞOK Marketler'de 2-5 Aralık İndirimleri Başladı! Salıya Kadar Devam Edecek... Hangi Ürünler İndirime Girdi? ŞOK Marketler'de 2-5 Aralık İndirimleri Başladı! Sal
Şok marketlerde özel indirimler vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Çok sayıda üründe indirimler meydana gelirken 2-5 aralık indirimleri yayınlandı. Hangi ürünler indirime girdi?
Şok Marketlerde 2-5 Aralık tarihleri arasında
- Kacher 6 Litre Airfyrer 1999 TL
- Philips Smoothie Blender 1699 TL
-Sinbo Tost Makinesi 1199 TL
- Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 299 TL
- Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 250 TL
WİN kodunu özel indirimler ve kazançlar elde etmek mümkün.
Win kodunu kasalarda okutarak TL biriktirmek mümkün.