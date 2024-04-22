ŞOK'ta atıştırmalık indirimi! 23 Nisan'a kadar...
ŞOK'ta atıştırmalık çeşitlerinde indirim uygulanıyor. 23 Nisan'a kadar sürecek ŞOK atıştırmalık indirimleri hangi ürünleri kapsıyor? İşte merak edilen ayrıntılar...
# şok
Son Güncelleme:
ŞOK'ta atıştırmalık indirimi şu ürünler için geçerlidir;
Ülker Halley Portakallı Pasta Tadında/Karadut Marmelatı 236 g
Ülker Altınbaşak Tahıl Cipsi Yoğurtlu 50 g
Ülker Sade Kremalı Bisküvi 4'lü 244 g
Ülker Kremalı Çilekli/Muzlu Rondo 4'lü 244 g
Ülker Pötibör Bisküvi 800 gr
Ülker Cici Balık Kraker 135 g
23 Nisan'a kadar sürecek ürünlerin fiyatları ise aşağıda yer alıyor.
Ülker Halley Portakallı Pasta Tadında/Karadut Marmelatı 236 g
Ülker Altınbaşak Tahıl Cipsi Yoğurtlu 50 g
Ülker Sade Kremalı Bisküvi 4'lü 244 g