ŞOK'ta Kasım fırsatları başlıyor: 01-04 Kasım kataloğu yayınlandı
ŞOK market, indirim kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Merakla beklenen 01-04 Kasım 2025 tarihli yeni aktüel ürünler kataloğunda, Altus Su Sebili gibi dikkat çekici bir ürün başta olmak üzere onlarca fırsat yer alıyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
ŞOK market, indirimlerine bir yenisini ekleyerek 01-04 Kasım 2025 tarihlerinde geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu katalog içerisinde, indirimli ürünlerin detaylı fiyat listesi de sunuluyor.
ŞOK markette bugün, onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. Vatandaşların "ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var?" ve "ŞOK markete hangi ürünler geliyor?" sorularının yanıtları da bu yeni katalogla belli oldu.
