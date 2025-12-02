ŞOK'ta Tefal Dik Süpürge fırsatı ve dev indirimler başladı: 03-09 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu belli oldu
Market raflarını dolduran yeni kampanya döneminde tüketicileri cezbedecek fiyat listeleri görücüye çıkarken, haftanın yıldız ürünü temizlik teknolojisi arayanların dikkatini çekiyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Perakende sektörünün önemli oyuncularından ŞOK market, müşterilerine sunduğu avantajlı fiyat maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Alışveriş tutkunlarının yakından takip ettiği kampanya süreçlerine bir yenisi daha eklenirken, 03-09 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler fiyat listesi detaylarıyla hazırlandı.
İşte 03-09 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu:
3 9
4 9
5 9
6 9
7 9
8 9
9 9