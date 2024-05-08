Şok'tan nevresim takımı ve havlu indirimi! 10 Mayıs'ta sona eriyor
Yorgan, havlu çeşitleri ve nevresim takımı çeşitleri Şok'ta indirimli olarak satılıyor. Bu indirimler 10 Mayıs'ta sona eriyor. İndirimli ürünler ise şöyledir...
# şok
Son Güncelleme:
Şok'ta geçerli nevresim takımı ve havlu indirimi aşağıdaki ürünler için geçerlidir;
Nazik Home Venüs Çift Kişilik Yatak Örtüsü 240x260 cm
Nazik Home Bodrum Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 cm
Nazik Home Carismo Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 cm
Nazik Home Olimpos Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 cm