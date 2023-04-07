Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde dev bayram indirimi!
Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi araştırmaları hız kazandı. Tarım Kredi Marketlerde bu hafta; temel ihtiyaç ve gıda ürünleri ön plana çıktı. İşte alışveriş takipçileri için 23 Nisan tarihine kadar devam eden Tarım Kredi Market'te büyük indirim kataloğu...
Tarım Kredi Kooperatif Market'lerde indirimli ürünler listesinin yenisi yayınlandı. Vatandaşlar, yayınlanan yeni indirim kataloğunu araştırmaya başladı.
Tarım Kredi Marketlerde bu hafta; kahvaltılık ürünleri ve temizlik ürünleri ön plana çıkıyor.
İşte alışveriş yapmak isteyenler için 23 Nisan tarihine kadar devam eden Tarım Kredi Market'te büyük indirim kataloğundaki ürünler...
İşte alışveriş yapmak isteyenler için 23 Nisan tarihine kadar devam eden Tarım Kredi Market'te büyük indirim kataloğundaki ürünler...